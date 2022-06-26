Москва, , 15:32 — REGNUM Более 10 тыс. человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 26 июня сообщается в Telegram-канале ГБУ «Ритуал» столицы.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На прощание с легендарным артистом Юрием Шатуновым к настоящему времени пришло более 10 тыс. человек. В связи с установившейся в Москве жарой ГБУ «Ритуал» организовало раздачу воды пришедшим поклонникам», — отмечается в сообщении.

На месте дежурят три медицинские бригады скорой помощи, готовые оказать помощь гражданам. 94 сотрудника правоохранительных органов занимаются обеспечением правопорядка.

Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.