Москва, , 15:28 — REGNUM Криминалистические требования к техническим характеристикам допустимого оружия самообороны, которое допустимо в России, утвердило российское МВД. Это 26 июня следует из приказа ведомства.

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«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — приводит текст документа ТАСС.

Также указывается, что эти же требования распространяются огнестрельное оружие и отмечается, что для оружия для самообороны должна иметься возможность идентифицировать оставшиеся после стрельбы гильзы.

При этом у него не должно быть магазинов, которые предусматривают использование 10 и более патронов, а на стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть обозначен индивидуальный номер.

«Огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного, посредством его переделки или использования его основных частей», — добавляется в приказе.

Кроме того, уточняется, что у механических распылителей, которые снаряжены слезоточивыми или раздражающими веществами, должны иметься маркировочные обозначения, а на резервуарах для их снаряжения должно указываться название вещества. По данным МВД РФ, приказ вступит в силу с 29 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление контроля за оборотом оружия в России.