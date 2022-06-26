Москва, , 15:20 — REGNUM Каждый год, в последнюю субботу июня, в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Россия — родина множества талантливых изобретателей, которые подарили миру большое количество открытий. В последнее время праздник приобрел особую значимость. Изобретения соотечественников позволят нам стать лидерами научно-технического развития и в том числе решить задачи в рамках импортозамещения. Государство создает для этого все возможности.

Изобретатель Дарья Драй, ИА REGNUM

В социальных сетях к поздравлениям присоединились «депутаты новой волны», отметив особое значение праздника в нынешних условиях в связи с санкционным давлением западных стран на Россию.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы ФС РФ по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») по случаю Дня изобретателя и рационализатора сообщила о создании в родном регионе уникальной программы «Дети-новаторы в Липецкой области». Благодаря этой программе школьник может не только что-то изобрести, но и запатентовать свое изобретение.

«В копилке юных изобретателей Липецкой области более 700 изобретений и творческих решений. В условиях активного импортозамещения, согласитесь, каждая разработка сегодня на вес золота, а вклад в обучение будущих кадров просто бесценен!», — сказала депутат.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов («Единая Россия») напомнил о значении празднования Дня изобретателя и рационализатора, особенно в последнее время, когда западные политики пытаются обесценить все достижения русской науки и культуры.

« Сегодняшний праздник — хороший повод напомнить, что Россия была, есть и будет родиной тысяч талантливых изобретателей, без достижений которых (цветная фотография, наркоз, парашют) трудно представить сегодняшнюю цивилизацию. Это только навскидку, не говоря уже про общеизвестные изобретения — радио, спутник или игру «тетрис», — подчеркнул он.

На важность поддержки отечественных изобретателей в непростых санкционных условиях указал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»). Депутат рассказал о примерах импортозамещения на Кубани, где есть Павловский экспериментальный завод с собственными запатентованными разработками, которые успешно применяются в нефтедобыче, перерабатывающей промышленности и автомобилестроении.

«Смекалка всегда была присуща нашим людям. Благодаря этому качеству сделаны важные открытия в области физики и механики, что, в свою очередь, позволило исследовать космос и морские глубины. Уверен, что с сегодняшними технологическими вызовами мы тоже справимся», — отметил депутат.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»). Он отметил необходимость поддержки депутатами государства, которое создает все необходимые условия для импортозамещения. По случаю праздника депутат рассказал о Международной Ассамблее молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза, которая проходила с 19 по 21 мая в Великом Новгороде. В рамках Ассамблеи была проведена международная выставка инновационных проектов молодых изобретателей.

«Необходимо вовремя увидеть и правильно оценить труды юных изобретателей, которые могут перерасти в великие открытия. Полагаю, что мы, законодатели, можем принять решения, которые сделают жизнь творческих молодых людей проще», — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») рассказала историю о талантливом ученом Леониде Скрипникове: «Леонид — обладатель Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Он получил ее за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Это работа мирового уровня, по его наработкам ведутся эксперименты за рубежом», — сказала Занко. Также депутат подчеркнула, что «таких молодых, талантливых ученых, как Леонид, тысячи. Они продолжают удивлять своими открытиями не только нашу страну, но и весь мир».

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.