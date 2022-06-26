Симферополь, 26 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Селевой поток сошел на территорию санатория «Аю-Даг» в Алуште (Крым) после сильных дождей. Об этом 26 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе — 6 населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе — 3 населенных пункта, в Бахчисарайском районе — 3 населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и 7 частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», — написал он в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших из-за стихии нет.

Ливни прошли на полуострове в ночь на 26 июня, в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков.