Луганск, , 15:16 — REGNUM На данный момент в промышленной зоне Северодонецка остаётся порядка тысячи украинских боевиков. Об этом 26 июня рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Как указал Киселев, слова которого приводит ТАСС, воюющие на стороне киевского режима наёмники сбежали из промзоны Северодонецка так быстро, что побросали все основное вооружение, с которым они не могли переправиться через реку Северный Донец.

Также он уточнил, что «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки — всё это подтверждается» и отметил, что все они, по его данным, ушли в Лисичанск.

Кроме того, замглавы МВД ЛНР добавил, что промзона в Северодонецке зачищена от украинских нацистов не полностью.

«В Северодонецке промзона еще не зачищена. Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины — ред.) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВСУ — ред.). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 25 июня ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по населенному пункту Снежное в ДНР.