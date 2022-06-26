Донецк, 26 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н. п Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов.