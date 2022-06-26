Лейпциг, Германия, , 15:11 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» может в летнее трансферное окно усилиться 20-летним универсальным защитником «Ред Булл Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом. Об этом 26 июня сообщило издание Get French Football News.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В прошедшем сезоне Йошко Гвардиол принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. За «быков» Гвардиол выступает с 1 июля 2021 года после перехода из загребского «Динамо» за 18,8 миллиона евро. Текущее соглашение 20-летнего футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.