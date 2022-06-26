Москва, , 15:10 — REGNUM Гидрометцентр РФ объявил о продлении 27 июня оранжевого уровня погодной опасности из-за жары в Москве. Об этом следует из данных прогностической карты.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечается в сообщении.

26 июня был также объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение по столице будет действовать с 12:00 27 июня до 21:00 27 июня.

Также «желтый» уровень объявлен на 27 июня в Московской области.