Стамбул, Турция, , 15:08 — REGNUM Агент 26-летнего бразильского центрального защитника турецкого «Галатасарая» Маркао Алешандре Роша Лоурес опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Логотип «Зенита»

«Инерес «Зенита» к Маркао Тейшейре? Это неправда. С нами никто из клуба не связывался», — цитирует агента бразильца издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» предложили «Галатасараю» 15 миллионов евро за трансфер 26-летнего бразильца.

В прошедшем сезоне Маркао принял участие в 39-ти матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Галатасарай» бразилец выступает с 15 января 2019 года после перехода из «Чавеса» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Маркао, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.