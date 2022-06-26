Москва, 26 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Представители истеблишмента Британии пытаются запугать свое население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем — краха британской монархии. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления РФ на этот счёт», — написала она в Telegram-канале.

«Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — добавила она.