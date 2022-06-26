Турин, Италия, , 15:05 — REGNUM Туринский «Ювентус» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» по переходу 30-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара в летнее трансферное окно. Об этом 26 июня сообщило испанское издание As.

Неймар

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать бразильца «Ювентусу» в аренду на один сезон с правом выкупа. Трансферная стоимость Неймара, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Неймар принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также бразилец получил десять желтых карточек.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.