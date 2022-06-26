Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Прототип ракеты-носителя Super Heavy супертяжёлого класса вывезен на стартовую площадку американской компании SpaceX в штате Техас. Об этом сообщает портал NASASpaceflight.

SpaceX Starship SN8 (cc0)

Ракета ранее уже устанавливалась на стартовую площадку, но возвращалась в монтажный корпус для исправления технических неполадок. Прототип с названием S24 оснащён 33 двигателями Raptor 2. Этого количества двигателей должно хватить для вывода на орбиту корабля Starship.

Следующий этап предполётных испытаний начнётся 27 июня. В рамках этого этапа пройдут огневые тесты ускорителя. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что к июлю у компании будет прототип Starship, готовый к орбитальному полёту.

Компания SpaceX разрабатывает ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship для полётов за пределы околоземной орбиты. Также в компании рассчитывают использовать этот ускоритель для вывода на околоземную орбиту тяжёлых спутников.

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