Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Москва, 26 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Душанбе и Ашхабад на следующей неделе. Об этом 26 июня сообщает «Москва. Кремль. Путин».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — отмечается в сообщении.
Запланированы беседа и рабочий обед. После президент РФ прилетит в Туркмению для участия в Каспийском саммите.
«По возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо», — дополняется в сообщении.