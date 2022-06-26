Москва, 26 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Душанбе и Ашхабад на следующей неделе. Об этом 26 июня сообщает «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — отмечается в сообщении.

Запланированы беседа и рабочий обед. После президент РФ прилетит в Туркмению для участия в Каспийском саммите.

«По возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо», — дополняется в сообщении.