Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 15:01 — REGNUM Возможность введения запрета на импорт золота из России готов рассмотреть Европейский союз. Об этом 26 июня рассказал председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в замке Эльмау, где пройдёт саммит «Большой семёрки».

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы смотреть, изучать <…>. Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Мишель отметил, что намерен провести обсуждение такой возможности на саммите на саммите G7 и с представителями стран ЕС, так как они должны принимать решения о санкциях единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что импорт золота из России будет запрещён властями Великобритании, США, Канады и Японии.