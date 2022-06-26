Донецк, 26 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. 25 июня ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по населенному пункту Снежное, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

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По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦККДНР, находясь на позициях в районе н. п. Константиновка, противник произвел запуск ракеты из ОТРК «Точка-У» в направлении н. п. Снежное».

Ранее ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов.