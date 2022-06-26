Москва, 26 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. 20-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и молодежной сборной России U21 Степан Оганесян проведет следующий сезон в «Оренбурге» на правах аренды. Также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста.

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«Остались нюансы, но все хорошо — Степан Оганесян перейдет в «Оренбург» на правах аренды», — цитирует спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Степан Оганесян принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

За «Спартак» Оганесян выступает с 19 февраля 2019 года после перехода из «Мастер-Сатурна» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 550 тысяч евро.