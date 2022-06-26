Кемерово, 26 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 557 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 58 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 014 случаев заражения коронавирусом, 163 002 человека выздоровели, 2455 пациентов скончались.