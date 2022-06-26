Донецк, , 14:52 — REGNUM ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Байрак в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Байрак в ДНР