Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Назван приблизительный размер гонорара Тома Круза за участие в фильме «Топ Ган: Мэверик».

Том Круз Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания

Заработок Круза состоит из двух частей: основного гонорара ($13 млн), и дополнительного процента от сборов. Учитывая, что «Топ Ган: Мэверик» возглавил американский бокс-офис, в котором собрал $500 млн, а в мировом прокате уже подобрался к $1 млрд, то предполагается, что общий гонорар Круза составит от $100 до $200 млн, пишет Just Jared.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась в рамках 75 Каннского кинофестиваля. Сам актер на киносмотре был удостоен специального приза за достижения в карьере.