Кемерово, 26 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Во Всероссийских соревнованиях по борьбе куреш «Батыр Кузбасса» сегодня, 26 июня, приняли участие борцы из 15 регионов России. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Kzn.ru Сабантуй

«Абсолютным победителем состязаний стал мастер спорта Муса Галлямов из Татарии — ему вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта» и традиционный приз конкурса — живого барана», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 26 июня, в Кузбассе празднуют международный шахтерский Сабантуй.