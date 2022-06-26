Ученые из Японии опубликовали «свидетельства» существования НЛО
Токио, 26 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Результаты изучения свыше 450 поступивших к ним свидетельств контактов с неопознанными летающими объектами (НЛО) опубликовал 26 июня частный исследовательский институт из Японии, указав, что на четыре свидетельствах из этого числа «с высокой долей вероятности может быть НЛО».
При этом результаты исследования представил руководитель института Такэхару Миками и на четырех снимках, которые учёные назвали самыми достоверными «свидетельствами» два были сделаны в 2021 года и еще два — в 2018 и 2022 годах соответственно.
Также на двух фотографиях из этих четырёх «свидетельств» имеется изображение темного предмета, которые по форме напоминают общепринятое представление о космических кораблях внеземных цивилизаций.
Кроме того, на двух видеоматериалах из указанных четырёх «свидетельств» запечатлены светлые объекты. Так, на первом видео что-то похожее на белый шар летит по восходящей и оставляет за собой короткий хвост, а на втором запечатлен белый, вероятно, светящийся продолговатый объект, который ночью завис над горами.
Помимо того, подчёркивается, что все эти «наиболее вероятные» т. н. свидетельства были в течение года были проанализированы с помощью специальной компьютерной программы на наличие фальсификаций.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Филиппинском море обнаружили самый глубоко затонувший корабль в мире.