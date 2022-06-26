Токио, 26 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Результаты изучения свыше 450 поступивших к ним свидетельств контактов с неопознанными летающими объектами (НЛО) опубликовал 26 июня частный исследовательский институт из Японии, указав, что на четыре свидетельствах из этого числа «с высокой долей вероятности может быть НЛО».

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

При этом результаты исследования представил руководитель института Такэхару Миками и на четырех снимках, которые учёные назвали самыми достоверными «свидетельствами» два были сделаны в 2021 года и еще два — в 2018 и 2022 годах соответственно.

Также на двух фотографиях из этих четырёх «свидетельств» имеется изображение темного предмета, которые по форме напоминают общепринятое представление о космических кораблях внеземных цивилизаций.

Кроме того, на двух видеоматериалах из указанных четырёх «свидетельств» запечатлены светлые объекты. Так, на первом видео что-то похожее на белый шар летит по восходящей и оставляет за собой короткий хвост, а на втором запечатлен белый, вероятно, светящийся продолговатый объект, который ночью завис над горами.

Помимо того, подчёркивается, что все эти «наиболее вероятные» т. н. свидетельства были в течение года были проанализированы с помощью специальной компьютерной программы на наличие фальсификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Филиппинском море обнаружили самый глубоко затонувший корабль в мире.