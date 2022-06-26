Горно-Алтайск, 26 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода не уходит из Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

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Так, 26–27 июня температура воздуха по республике будет подниматься выше 30 градусов тепла. В связи с этим спасатели предупреждают об увеличении рисков возникновения природных пожаров, а также происшествий на водных объектах.

«Не оставляйте детей одних на водных объектах! Купание в нетрезвом виде способствует потере контроля и часто приводит к гибели! Берегите себя и своих близких!» — отметили в ведомстве.