Барнаул, , 14:31 — REGNUM Обстановка с природными пожарами в Алтайском крае остаётся сложной. В условиях сухой и ветреной погоды, экстремально высоких температур возник еще один природный очаг, он действует в Михайловском районе, сообщает 26 июня территориальное ГУ МЧС РФ.

Природный пожар в Алтайском крае МЧС

«На данный момент угроза населённым пунктам отсутствует. Тем не менее, из-за сложной обстановки начато наращивание группировки. Для оказания помощи лесным пожарным на место нового возгорания направлены силы МЧС России из Ключевского и Кулундинского района.

Будет также применен для тушения самолёт-амфибия Бе-200ЧС. Площадь пожара уточняется. Общая группировка составляет 100 человек, 28 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 25 человек, 8 единиц техники», — сказано в официальной информации спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайском крае вот уже третий день не могут потушить природный очаг, возникший в Угловском районе: его площадь составляет порядка 2,8 тысяч га.

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