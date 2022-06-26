Кемерово, 26 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках празднования Международного шахтёрского Сабантуй сегодня, 26 июня, прошёл самый массовый хоровод в национальных костюмах России. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Мария Николаева Хоровод

«Он объединил более тысячи человек — представителей разных национальностей и этнических групп, проживающих в стане, — говорится в сообщении. — Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кузбасс празднует шахтёрский Сабантуй