Москва, , 14:30 — REGNUM На 21 станции метро Москвы пассажирам начали бесплатно раздавать бутылки с водой из-за жары. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Получить прохладительный напиток можно на станциях: «Прокшино», «Парк Культуры» (СЛ), «Калужская», «Академическая», «Нахимовский проспект», «Борисово», «Полежаевская», «Фили», «Кутузовская», «Пионерская», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Филевский парк», «Багратионовская» и других.

Ранее в Росгидрометцентре РФ сообщили что Москву ждет рекордная жара. 27 июля температура воздуха в мегаполисе поднимется до 33,6 градуса.