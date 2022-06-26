Мадрид, , 14:29 — REGNUM Во время саммита Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Мадриде 28–30 июня, страны — участницы НАТО могут принять решение о крупнейшем военном развертывании в Европе с момента окончания холодной войны. Об этом 26 июня сообщает испанская газета El País.

По информации издания, на сегодняшний день входящие в альянс страны готовы начать интенсивную гонку вооружений для превращения Восточной Европы в форт с тысячами военных и большим количеством оружия.

Также указывается, что во время ближайшего съезда НАТО произойдёт принятие новой стратегической концепции альянса и этот документ «положит конец связям с Москвой».

При этом утверждается, что таким образом названный военно-политический блок якобы намерен дать понять, что он находится в боевой готовности и готов ответить на агрессию против любой из стран, входящих в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в НАТО якобы никогда не обсуждалась возможность вступления Украины в этот военно-политический блок.