Москва, , 14:26 — REGNUM Сделка по покупке банка «Открытия» банком ВТБ не потребует предварительного согласия ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и пройдет без объявления торгов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, это следует из поправок депутатов Госдумы ко второму чтению законопроекта, призванного урегулировать выпуск разных типов акций международными компаниями.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно предлагаемым поправкам, совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций «Открытия» банку ВТБ по рыночной стоимости, которая будет определена в установленном законодательством порядке об оценочной деятельности.

На решение совета директоров ЦБ не будет распространяться порядок продажи акций, приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков, и положения законов, требующие получение предварительного или последующего согласия ЦБ, а также согласия ФАС.

ЦБ стал собственником банка «ФК Открытие» в 2017 году, санировав его с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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Госдума 14 июня в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере правового регулирования деятельности международных компаний и международных фондов на территории специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае.

Второе чтение законопроекта намечено на 28 июля.

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