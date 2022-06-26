Иркутск, 26 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Жителей Киренского и Катангского районов Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 27 июня. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, местами там ожидаются сильные дожди, грозы, днем местами в западных и северных районах юго-западный, северо-западный ветер до 15-18 м/с.

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Помощи этого, 27–28 июня местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 24 июня.

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