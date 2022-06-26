Томск, , 14:23 — REGNUM На территории Томской области объявлено оперативное предупреждение из-за непогоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Алексей Саврасов. После грозы

По данным синоптиков, 27 июня по области ожидаются ливни и грозы, местами град. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

В связи с этим спасатели предупреждают жителей о возможном возникновении ЧС из-за аварий на объектах ЖКХ и электросетях, обрушениями деревьев и различных конструкций.