Москва, 26 июня 2022, 14:21 — REGNUM Певец Юрий Шатунов может быть похоронен 28 июня на закрытой церемонии на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом 26 июня рассказал его представитель Аркадий Кудряшов.
«Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. … Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник», — передает его слова РИА Новости.
Семья Шатунова приедет проситься с ним 17 июня. Пока неизвестно, когда именно, так как траурный зал арендован на весь день.
Между тем, поклонники артиста проститься с певцом пришли не только его близкие и друзья, но и многочисленные поклонники, они принесли с собой букеты белых роз.