Москва, , 14:21 — REGNUM Певец Юрий Шатунов может быть похоронен 28 июня на закрытой церемонии на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом 26 июня рассказал его представитель Аркадий Кудряшов.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. … Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник», — передает его слова РИА Новости.

Семья Шатунова приедет проситься с ним 17 июня. Пока неизвестно, когда именно, так как траурный зал арендован на весь день.

Между тем, поклонники артиста проститься с певцом пришли не только его близкие и друзья, но и многочисленные поклонники, они принесли с собой букеты белых роз.