Москва, , 14:14 — REGNUM Резервный фонд правительства РФ увеличится на 1,6 млпд рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 г. Об эт ом 26 июня сообщается на сайте правительства.

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«Резервный фонд правительства РФ увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в т. ч. для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федбюджета, образовавшиеся на 1 января», — отмечается в сообщении.

Резервный фонд правительства РФ необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.