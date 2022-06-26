Москва, 26 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Резервный фонд правительства РФ увеличится на 1,6 млрд рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 г. Об этом 26 июня сообщается на сайте правительства.

Government.ru Правительство России

«Резервный фонд правительства РФ увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы и т.ч. для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федбюджета, образовавшиеся на 1 января», — отмечается в сообщении.

Резервный фонд правительства РФ необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.