Ливерпуль, Великобритания, , 14:14 — REGNUM Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах может летом перейти в состав мадридской команды «Реал». Об этом 26 июня сообщает The Sun.

Мохамед Салах (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

По информации источника, после того, как ливерпульский клуб пополнился уругвайским нападающим лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньесом, его руководство готово продать 30-летнего египетского футболиста.

Также указывается, что «Ливерпуль» намерен выручить за своего форварда не менее €70 млн и добавляется, что самым главным претендентом на игрока станет Мадридский «Реал», который не сумел приобрести нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Отметим, Мохамед Салах пришёл в «Ливерпуль» в 2017 году и в нынешнем сезоне сыграл в составе свое команды в 35 матчах, отличившись в них 23 забитыми мячами и 13 голевыми пасами.