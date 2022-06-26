Форвард «Ливерпуля» Салах может перейти в «Реал»
Ливерпуль, Великобритания, 26 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах может летом перейти в состав мадридской команды «Реал». Об этом 26 июня сообщает The Sun.
По информации источника, после того, как ливерпульский клуб пополнился уругвайским нападающим лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньесом, его руководство готово продать 30-летнего египетского футболиста.
Также указывается, что «Ливерпуль» намерен выручить за своего форварда не менее €70 млн и добавляется, что самым главным претендентом на игрока станет Мадридский «Реал», который не сумел приобрести нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Отметим, Мохамед Салах пришёл в «Ливерпуль» в 2017 году и в нынешнем сезоне сыграл в составе свое команды в 35 матчах, отличившись в них 23 забитыми мячами и 13 голевыми пасами.