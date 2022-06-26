Москва, , 14:14 — REGNUM Распоряжение об увеличении резервного фонда российского правительства на 1,6 млрд рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Резервный фонд правительства увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что средства будут задействованы также и для реализации мероприятий, которые направлены на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений. При этом указывается, что источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Кроме того, уточняется, что резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Помимо того, напоминается, что 2022 году в рамках мер, которые были направлены на обеспечение стабильности экономики и рынка труда в России в условиях антироссийских санкций Запада, средства из резервного фонда выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, занимающихся разработкой перспективных технологий и производством продукции для замены зарубежных аналогов.