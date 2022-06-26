В реке близ Читы ищут тела двоих детей
Чита, 26 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 26 июня известила о проведении проверки информации о гибели двоих несовершеннолетних в реке близ поселка Антипиха в Чите.
По предварительным данным, дети купались в реке без присмотра взрослых и утонули, что подтверждают очевидцы. В настоящее время спасатели ведут поиск их тел.
В ходе проверки представители надзорного ведомства выяснят обстоятельства жизни и воспитания несовершеннолетних.
По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае зарегистрировано очередное происшествие на воде с гибелью подростка.
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