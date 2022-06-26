Москва, 26 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За последние 24 часа российские военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 286 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков. Об этом 26 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286-ти районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска Луганской Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы Воздушно-космические силы России высокоточным оружием на Донецком направлении поразили десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент любая попытка урегулирования конфликта на Украине приведёт к сохранению в мире нестабильности и усилению позиций России.