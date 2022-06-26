Багдад, 26 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. На территории Ирака нашли останки 47 погибших во время Ирано-иракской войны 1980−1988 годов, передает Shafaq.

Ирак

«Управление по правам человека в юридической службе министерства обороны провело эксгумацию останков 25 погибших иракцев и 22 иранцев», — отмечается в заявлении минобороны Ирака.

Останки 14 жертв войны, включая 11 иранцев, уже удалось идентифицировать.

Останки нашли в иракских провинциях Мейсан, Басра, Васит и Дияла. Их передадут в Багдад для судебно-медицинской экспертизы.