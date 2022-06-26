Пекин, , 14:02 — REGNUM Презентация второго автомобиля от китайского технологического гиганта Huawei состоится в июле 2022 года. Об этом сообщает портал ITHome.

Huawei A4-Nieuws

Второй автомобиль Huawei получит название Aito M7. Он будет представлен на большой презентации компании вместе с другими продуктами, включая смартфоны серии Nova 10.

Aito M7 по габаритам превосходит первый автомобиль Huawei — Aito M5. Новая модель также будет оснащаться гибридным двигателем, она позиционируется как большой семейный автомобиль для путешествий.

Китайская компания Huawei вышла на авторынок в 2021 году. В конце года она представила среднеразмерный гибридный кроссовер, разработанный совместно с американкой компанией Seres.