Чита, , 14:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 26 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 339 (+14 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 503 пациента (+19 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Общее число жертв уже составляет 2682 человека (0 за сутки).

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 17 человек находится в тяжелом состоянии (+1), двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 348 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

Читайте также: В Забайкалье прекратились смерти от COVID-19