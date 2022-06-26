26 июня 2022 | Время чтения 4 мин

По некоторым данным, в Будапеште сегодня поднимают архивы Австро-Венгерской империи. И, если верить слухам, венгерское руководство не против реанимировать этот проект, если «австрийцы согласятся». Так что не будем исключать того, что в этой части Европы через какое-то время произойдут такие геополитические изменения, которые переформатируют и церковный ландшафт.

Станислав Стремидловский, , 14:40 — REGNUM Австрийские католические епископы собрались на Украину. Как сообщает австрийский католический портал Kathpress, «в знак солидарности председатель Конференции католического епископата Австрии архиепископ Зальцбургский Франц Лакнер вместе с епископом Вильгельмом Краутвашлем примет участие в Синоде епископов Украинской греко-католической Церкви, который состоится 11 июля в польском городе Перемышль. Затем епископы отправятся во Львов, где встретятся с ведущими политиками, представителями двух православных Церквей на Украине и местным архиепископом Католической церкви».

Вена. Австрия Cha già José

С момента начала спецоперации на Украине эту страну посещали в основном посланцы Святого престола и Польши. Их визиты носили объяснимый характер: Ватикан вовлечен в украинский кризис и предлагает себя в качестве посредника его урегулирования, а Польша сегодня является «главным адвокатом» киевского режима, включая и церковное направление. А вот Вена до сих пор не проявляла какого-либо желания заниматься Украиной, причем канцлер Австрии Карл Нехаммер был одним из редких политиков, который во время проведения спецоперации побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Что касается австрийского католического епископата, то украинскими делами интересовался преимущественно архиепископ Венский Кристоф Шенборн. Так, в декабре 2014 года в статусе специального посланника папы Римского Франциска он прибыл на Украину, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь 25-летия возрождения УГКЦ. В Киеве кардинала принял тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Мы чувствовали и чувствуем поддержку Католической церкви в нашей борьбе за независимость, территориальную целостность, свободу и права, ценю ваши усилия по поддержке Украины», — заверил своего гостя премьер.

Кристоф Шенборн (сс) GuentherZ

Интерес Вены к украинским греко-католикам имеет историческую подоплеку. После окончательного раздела Польши и урегулирования границ между Австрией и Россией, когда Санкт-Петербург в 1795-м уничтожил униатов, Вена в 1808 году восстановила прежний сан галицкого митрополита и дала его львовскому архиепископу. Правда, в то время униаты назывались не «украинцами», а русинами. И своя церковь являлась для них единственным средством сохранения собственной идентичности от давления польского ассимиляционного проекта. Вену это устраивало, поскольку позволяло в Галиции играть на противоречиях между социально неустроенными русинами и доминирующими в политической, экономической, культурной и религиозной сферах поляками. Австрийское правительство даже помогло восстановить греко-католическую иерархию, которую чуть было не поглотил традиционный римско-католический обряд. Несмотря на то, что униаты и латиняне одинаково подчинялись Римской курии, вражда их между собой сохранялась веками, включая зарубежную диаспору. Достаточно почитать русинскую газету «Свобода», которая издавалась в Нью-Джерси с 1893 года, где даже в США главный враг народа — польский пан и иезуит с ксендзом.

Вена способствовала религиозному просвещению своих униатских подданных (в том числе потому, что греко-католический священник являлся главным проводником указаний и распоряжений центральной власти, лояльность империи воспитывалась в высшей степени качественно, что показали последующие события Первой мировой войны). В 1774 году императрица Мария Терезия учредила при столичной церкви Святой Варвары «Барбареум», то есть «Императорскую генеральную греко-католическую семинарию». В 1784-м такая же генеральная семинария была создана для галичан при Львовском университете, причем преподавание шло на местных языках. Важным шагом правительства стала борьба с базилианскими монастырями, через которые шло ополячивание русинских греко-католиков. Реванш польских латинян последовал в конце XIX века и окончательно утвердился после распада Австро-Венгерской и Российской империй, когда по итогам Рижского мирного договора в 1921 году Галичина вошла в состав Польши. Власти II Республики, как пишут историки, с одной стороны, Греко-католическую церковь не притесняли и не подвергали гонениям, как православную, но, с другой стороны, старались не давать им активно распространяться и действовать за пределами Галиции.

Церковь Святой Варвары Bwag

Однако сегодня Конференция католического епископата Польши и УГКЦ — лучшие друзья. Ради поддержки «братьев» польские епископы не стесняются критиковать даже папу Франциска. Как заявил недавно в контексте украинского кризиса в интервью Katolicka Agencja Informacyjna глава Конференции архиепископ Познаньский Станислав Гондецкий, «на мой взгляд, подход Ватикана к России должен измениться на более зрелый, так как прошлый и нынешний подходы кажутся очень наивными и утопичными. Святой престол должен понимать, что в отношениях с Россией ему следует быть, мягко говоря, более осторожным, потому что опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что ложь для российской дипломатии — вторая натура». Но председатель Конференции католического епископата Австрии придерживается иного мнения. Лакнер выступил в защиту заявлений папы Франциска о том, что «нападение России на Украину могло быть, возможно, спровоцировано определенным образом», пишет австрийской портал Vol. «В интервью APA после летнего собрания епископов в Мариацелле он сказал, что в таких конфликтах необходимо учитывать и предыдущую историю». Поэтому визит архиепископа Зальцбургский во Львов может быть способом донести украинским униатам мнение понтифика.

Франц Лакнер Loretto-Gemeinschaft

Помимо того, не исключен и чисто «австрийский след». По некоторым данным, в Будапеште сегодня поднимают архивы Австро-Венгерской империи. И, если верить слухам, венгерское руководство не против реанимировать этот проект, если «австрийцы согласятся». Так что не будем исключать того, что в этой части Европы через какое-то время произойдут такие геополитические изменения, которые переформатируют и церковный ландшафт.