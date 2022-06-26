Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 13:53 — REGNUM Как считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на данный момент любая попытка урегулирования конфликта на Украине приведёт к сохранению в мире нестабильности и усилению позиций России. Он заявил об этом 26 июня президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи на саммите «Большой семёрки» в Эльмау.

Борис Джонсон Chatham House

«(Джонсон) подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст (президенту России Владимиру) Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — приводит его слова канцелярия главы правительства Британии в своём заявлении, отрывки из которого приводит телерадиокорпорация Би-би-си.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Кременная в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина.