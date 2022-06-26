Кемерово, 26 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и президент Татарии Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

t. me/tsivilev_live Сергей Цивилёв и Рустам Минниханов подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве

«Кузбасс и Татарию связывает давняя дружба. Уже сформировался прочный фундамент всестороннего сотрудничества, — прокомментировал Цивилёв. — Три года назад мы подписали соглашение, определили план действий на три года, успешно их реализовали. Теперь запланировали новые мероприятия в рамках нашего сотрудничества».

Отметим, что само соглашение было заключено в декабре 2018 года на 5 лет.

По мнению Минниханова, для таких регионов как Кузбасс и Татария очень важны партнёрские отношения.