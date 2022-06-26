Вашингтон, , 13:41 — REGNUM По утверждению американского агентства Bloomberg, Россия якобы находится «в нескольких часах» от дефолта. Об этом 26 июня говорится в материале со ссылкой на прописанные в долговых обязательствах условия.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что, согласно последним, льготный период для выплаты процентов по бондам на сумму около $100 млн завершается 26 июня

«Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает (неисполнение обязательств), но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — утверждает агентство.

Также указывается, что в случае, если это произойдёт, это будет первым для России дефолтом по внешнему долгу за последние сто лет, когда в 1918 году большевики отказались выплачивать долги царского режима.

При этом уточняется, что Москва после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины перешла на другой способ оплаты своего внешнего долга, однако теперь власти США его перекрыли. В результате на мировом рынке наблюдается ситуация, когда у заемщика имеются готовность и ресурсы для расплаты с кредиторами, однако он не может сделать этого из-за санкций.

Кроме того, добавляется, что объявить такой дефолт якобы могут международные рейтинговые агентства, однако из-за санкций они не работают в России.

«Держатели облигаций могли бы объединиться и сделать собственное заявление, но они, вероятно, предпочтут подождать, <…> чтобы понять, каковы шансы вернуть свои деньги или хотя бы их часть», — также говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что прекращение Россией выплат в иностранной валюте по внешнему госдолгу в валюте не означает дефолт, так как эти деньги можно получить в рублях.