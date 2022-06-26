Мухоршибирский район, Бурятия, 26 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Агентство ГО и ЧС Бурятии ДТП в Бурятии

Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором ехали 12 пассажиров, в том числе четыре ребёнка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.