Луганск, 26 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в н.п. Кременная погибла женщина. Об этом 26 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«В результате миномётного обстрела н п. Кременная погибла женщина 1982 г р. и двое мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ.