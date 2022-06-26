Пермь, 26 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Началось создание российских индустриальных центров компетенций по замещению иностранных цифровых продуктов, заявил заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки на завод «ОДК — Пермские моторы». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

Чернышенко рассказал, что создание центров ведётся по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Эти центры призваны помочь в решении задачи по обеспечению технологического суверенитета страны.

Замглавы правительства добавил, что «ОДК — Пермские моторы» продемонстрировал пример решения этой задачи. В частности, лидер авиационного и промышленного двигателестроения России уже приступил к тестированию и доработке отечественного программного обеспечения. Также предприятие совместно с другими компаниями машиностроения начало работу по консолидации функциональных требований к российским решениям.

Он добавил, что компания должна включиться в проработку технических заданий для разработчиков отечественного программного обеспечения совместно с Минцифры РФ. Среди наиболее критичных направлений, в которых требуются отечественные решения, Чернышенко выделил системы проектирования и инженерного анализа.