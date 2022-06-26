Кемерово, , 13:34 — REGNUM Театральная площадь Новокузнецка сегодня, 26 июня, стала центром празднования второго Международного шахтёрского Сабантуя. Гостей поздравили губернатор региона Сергей Цивилёв и президент Татарии Рустам Минниханов, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Сабантуй Bugulma.tatar.ru

«Мы вместе, все 150 национальностей, живущих в Кузбассе, живём одной семьёй и строим наш регион, — сказал Цивилёв. — В прошлом году вместе с президентом Татарии Рустамом Миннихановым мы приняли решение проводить Международный шахтёрский Сабантуй, чтобы ещё больше скрепить трудовое братство между регионами страны и ближнего зарубежья».

Отмечается, что почётными гостями праздника стали более сотни прославленных горняков.