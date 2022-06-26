Донецк, 26 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Старомихайловке 7 мин. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР.