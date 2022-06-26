Донецк, 26 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Гольмовский из «Градов». Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».